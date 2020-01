Hôtel de Glace: 20 ans de féérie

«L’Hôtel de Glace 2020, c’est en quelque sorte un best of de chacune des éditions du passé», a déclaré Sylvain Lauzon, président et chef des opérations du Groupe Calypso-Valcartier. Nous avons voulu faire un clin d’œil aux meilleurs moments des 20 dernières années.» L’hôtel abrite 20 suites thématiques où la clientèle vivra une expérience hivernale unique. Une chapelle et un bar sont également ouverts au public. La Zone Fun présente une œuvre magistrale et plusieurs sculptures faisant honneur à notre région habillent les lieux. Jeux de lumière, forêt enchanteresse, reliefs magnifiques... C’est une construction époustouflante que les artisans nous livrent. Marie-Christine est allée à leur rencontre, sur le terrain, pour voir l’envers du décor. Ne manquez pas son reportage.

Photo courtoisie

Un attrait unique

Chaque année, environ 100 000 personnes viennent découvrir cette construction unique en Amérique. En 20 ans, pas moins de 2 millions de visiteurs se sont donc succédé au fil des hivers, tandis que près de 70 000 nuitées ont été réservées.

La Grande Soirée inaugurale aura lieu le 17 janvier, dès 19 h, alors que le groupe 2Frères offrira un concert extérieur, qui sera suivi d’un spectacle pyromusical, à 21h. D’autres événements ponctueront la saison jusqu’à la fin mars, dont une visite de Bonhomme Carnaval pour l’heure du conte, le 24 janvier, la Soirée Célibataires, le 14 février et l’Éveil du printemps Arctic, destiné aux familles, les 28 et 29 mars.

► Information : valcartier.com