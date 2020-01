Kia Québec enfin sur Marais: presque aussi grand qu’un terrain de football!

Pour terminer en grand sa vingtième année d’existence, le concessionnaire KIA QUÉBEC, membre de La Force Kia, a enfin emménagé dans son tout nouvel immeuble sur la rue Marais, face aux Galeries de la Capitale. Le groupe La Force Kia, mené d’une main de maître par ses propriétaires Serge Beaudoin et Steve Michel, possède également dans la région les réputés Kia Ste-Foy et Kia Val-Bélair.

La construction de KIA Québec sur ce nouvel emplacement a attiré l’attention de nombreux curieux au cours de l’automne par son ampleur. En effet, le terrain accueille 500 espaces de stationnement et le bâtiment de style RedCube représente 43 000 pieds carrés... presque l’équivalent d’un terrain de football de la NFL!

Kia Québec a ainsi quitté ses locaux sur des Gradins pour doubler sa superficie et pour offrir à sa clientèle un espace hors du commun qui permet d’exposer 15 véhicules traditionnels, électriques ou hybrides.

Depuis que la qualité Kia a commencé à être acclamée mondialement en 2014 par des dizaines d’études qui confirment qu’elle devance toutes les autres marques populaires sans exception, les ventes de Kia Québec, Kia Ste-Foy et Kia Val-Bélair n’ont pas cessé de croître, autant dans la gamme camions et VUS (Sorento, Sportage, Niro, Telluride, Sedona) que dans la gamme des voitures (Rio, Forte, Soul, Optima, Cadenza, Stinger, etc.), dont les célèbres Forte et Stinger qui ont été respectivement nommées, en 2019, selon l’AJAC, Meilleure voiture compacte de l’année au Canada et Voiture canadienne de l’année, devant toutes les autres marques, incluant, bien sûr, Toyota, Honda et Mazda.