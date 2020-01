L’acteur d’«American Horror Story» Harry Hains meurt à l’âge de 27 ans

L’acteur Harry Hains, qui a notamment joué dans «American Horror Story» et «The OA» est décédé à l’âge de 27 ans.

C’est sa mère, Jane Badler, qui en a fait l’annonce sur Instagram jeudi.

«Le 7 janvier, mon magnifique fils est décédé», a écrit l’actrice qui a joué dans la version originale du drame de science-fiction «V» de 1980 et dans sa reprise de 2009. «Il avait 27 ans et avait le monde à ses pieds. Mais malheureusement, il souffrait de problèmes de santé mentale et de dépendance», a-t-elle poursuivi.

En plus de ses rôles dans les populaires séries américaines «American Horror Story» et «The OA», Hains a également été vu dans la télésérie «Sneaky Pete» et dans le film de 2015 «The Surface».

