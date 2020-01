Le Massachusetts, un incontournable en 2020

PLYMOUTH | L’année 2020 marque le 400e anniversaire de l’arrivée au Massachusetts, plus précisément à Plymouth, du Mayflower, ce navire marchand à bord duquel voyageaient les pèlerins anglais qui fuyaient l’Angleterre à la recherche d’une terre libre leur permettant de pratiquer leur religion.

« Les pèlerins ont apporté avec eux la démocratie. Le pacte Mayflower, qu’ils ont signé au large de Cape Cod, était précurseur de la déclaration d’indépendance des États-Unis. L’histoire du Massachusetts est l’histoire de l’Amérique », explique Dusty Rhode, le directeur de la Commission

du 400e.

Photo courtoisie, Kindra Clineff

C’est donc dans cette ville, la deuxième plus ancienne des États-Unis, qu’il faut se rendre pour visiter le Mayflower, et pour s’offrir une journée hors du temps dans le musée vivant qu’est la Plimoth Plantation qui invite à se plonger dans la vie quotidienne des pèlerins et des Wampanoag, les Amérindiens qui les ont accueillis au 17e siècle.

Sur place, le Jenny Museum, le Pilgrim Hall Museum, le Plimoth Grist Mill ou le Myles Standish Monument invitent également à mieux comprendre cette histoire. Une belle occasion d’enfiler les kilomètres entre Boston la Sophistiquée jusqu’aux longues plages de Cape Cod ou de découvrir les petits paradis que sont Martha’s Vineyard ou Nantucket, sans oublier les vertes collines des Berkshires dans l’ouest du Massachusetts à la découverte des nombreux événements emblématiques, mariant culture, cuisine et histoire qui se dérouleront un peu partout sur le territoire.

Événements à surveiller