Pour s'improviser un pro de la mixologie

Patrice Plante, alias Monsieur Cocktail, s’est donné comme mandat de démocratiser l’art subtil de la mixologie. Avec sa box, une boîte de prêt-à-mixer, il veut transformer monsieur et madame Tout-le-Monde en professionnels de l’apéro.

Avec sa box, Monsieur Cocktail a repris le principe très en vogue de la boîte sur abonnement.

« Cela fait deux ans qu’on travaille là-dessus, explique Patrice Plante. On est parti du principe que le temps est rare et que les gens aiment leur routine. Au quotidien comme pour leurs cocktails, ils ont des goûts

très définis. »

Avec ses box, Monsieur Cocktail a donc décidé de cibler sept goûts : La bloody, L’effervescente, La fancy, La classique, La gentleman, L’exotique ou La tendance. La Bloody, par exemple, revisite chaque mois le Bloody Caesar. La Gentleman, quant à elle, s’adresse aux amateurs de spiritueux forts, whisky, brandy et bourbon. La Tendance, elle, est la boîte parfaite pour faire des Mocktails, car oui, il faut aussi penser aux cocktails sans alcool !

La box contient ainsi tous les produits pour préparer huit cocktails. Chaque mois, une nouvelle recette réinventée et ciblée est proposée. Les clients ont toujours le choix de « sauter » un mois.

Simplicité

« La promesse est de faire un cocktail en deux minutes », raconte le mixologiste.

« Chaque cocktail a sa chimie, composée d’une dilution et d’une température particulières. Nous n’offrons pas une révolution, juste une technique réinventée qui permet de faire un cocktail avec une tasse à mesurer et quelques secondes de brassage. »

Le secret réside dans les sirops préparés et prêts à mixer de Monsieur Cocktail, qu’il est également possible d’acheter séparément.

L’autre incontournable des cocktails est... le spiritueux, non offert dans la boîte. « Lorsque l’on crée une recette, on l’essaye avec six spiritueux différents. Par exemple, six gins différents. Dans la boîte, un fascicule explique les quatre étapes faciles pour préparer le cocktail », détaille Monsieur Cocktail.

Chaque mois, un entrepreneur québécois est mis de l’avant. Seul mot d’ordre : l’emballage doit être recyclable, une condition sine qua non pour pouvoir collaborer avec Monsieur Cocktail.

Vous n’avez plus qu’à préparer vos glaçons, sortir vos verres à cocktails et inviter quelques amis, et le tour est joué.

► Pour plus d’informations : monsieur-cocktail.com