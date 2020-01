Salon de l’habitation à Lévis

Le 5e Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches se tiendra du 17 au 19 janvier au Centre de congrès et d’exposition de Lévis. Animé par Stéphanie Lévesque, l’événement regroupera plus d’une centaine d’exposants et autant de professionnels en rénovation, construction, aménagement et autres services. Il s’agit du rendez-vous incontournable pour les propriétaires de la région qui envisagent de réaliser des travaux de construction et de rénovation!

► Information : sh-ca.ca