Fraude et corruption: Sami Bebawi est condamné à huit ans et demi de prison

L’ancien cadre de SNC-Lavalin Sami Bebawi a été condamné à une peine de prison de huit ans et six mois pour fraude et corruption vendredi au Palais de justice de Montréal.

Sami Bebawi avait été reconnu coupable avant Noël de cinq chefs d’accusation relatifs au versement de pots-de-vin en Libye en échange de contrats pour SNC.

Le juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure a indiqué vendredi après-midi que des facteurs aggravants comme la nature sophistiquée de la fraude et le degré de planification faisaient en sorte que la peine de Bebawi devait se situer dans le haut de la fourchette pour ce genre d’affaires.

Le juge a dénoncé l’«insatiable cupidité» de Bebawi et la corruption érigée en véritable système chez SNC-Lavalin au début des années 2000.

«Ce sont des infractions extrêmement sérieuses», a-t-il dit.

L’accusé Bebawi n’a pas bronché au moment de recevoir sa peine. Il a ensuite été menotté et a pris le chemin d’un pénitencier fédéral.

La Couronne reprochait notamment à Bebawi d’avoir participé au versement de pots-de-vin à Saadi Kadhafi, le fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, en échange de contrats pour l’entreprise de génie montréalaise.

Un yacht de 25 millions $ US avait notamment été offert au fils du dictateur après l’obtention d’un contrat d’un milliard $ pour SNC en Libye.

Le procès de Sami Bebawi s’est échelonné sur six semaines en novembre et décembre.

La Couronne a fait entendre plusieurs témoins, dont son témoin vedette, l’ancien cadre de SNC-Lavalin Riadh Ben Aïssa.