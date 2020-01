Un Britannique emprisonné pour avoir escaladé un gratte-ciel promet de récidiver

Londres | Un Britannique emprisonné pour avoir escaladé à mains nues l’emblématique gratte-ciel londonien The Shard a déclaré vendredi à sa libération que l’exploit valait «chaque seconde» passée derrière les barreaux et promis de «choquer le monde» en récidivant cette année.

«J’ai juste vécu cela comme le prix à payer pour avoir réalisé mon rêve», a déclaré à l’AFP George King-Thompson, 20 ans, qui a passé trois mois en prison. «Chaque seconde passé la-bas en valait la peine».

Le jeune homme originaire d’Oxford (centre de l’Angleterre) a été condamné en octobre à six mois de prison pour avoir escaladé début juillet l’immeuble de 309,6 mètres, le plus haut de Londres, sans aucune autorisation ni équipement de sécurité.

Cette peine, dont il n’a dû purger que la moitié, avait été vivement critiquée par ses soutiens, parmi lesquels le célèbre grimpeur Alain Robert, surnommé le «Spiderman français» pour ses ascensions solos spectaculaires.

«Le cas de George est totalement insensé», a dénoncé le grimpeur de 57 ans, présent à Londres pour le saluer à sa sortie de prison.

AFP

Alors qu’il a lui-même escaladé à six reprises différentes tours de la capitale britannique, sans être pour autant emprisonné, M. Robert juge le traitement réservé au jeune homme «totalement injuste».

The Shard a souvent été visé par des activistes de Greenpeace ou d’autres explorateurs urbains. Si le jeune grimpeur s’en était initialement sorti avec un simple avertissement de la police, deux entreprises locataires du complexe avaient demandé au tribunal de l’emprisonner, en vertu d’un injonction interdisant de s’introduire dans le bâtiment.

«Ils voulaient juste que George serve d’exemple pour tous les autres», a jugé son père Clive Thompson, qui y voit un «moyen de dissuasion».

AFP

Emprisonné avec des criminels dans une prison présentant le deuxième niveau de sécurité le plus haut élevé, M. King-Thompson dit avoir régulièrement vu des cafards ou des rats, et assisté à des coups de couteau et des tentatives de suicide de ses codétenus.

Mais il raconte que les autres détenus étaient amusés par le « côté cocasse » de sa condamnation, le surnommant «M. Shard» et plaisantant sur le fait qu’il devrait escalader les murs pour s’évader.

Malgré les espoirs de sa mère, le jeune homme n’est pas prêt d’abandonner l’escalade: «Je vais de nouveau choquer le monde en 2020».