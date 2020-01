Un salon de l’agroalimentaire

C’est sous le thème «Savourer la réalité derrière nos aliments» que se déroulera la 45e édition du Salon de la semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation de l’Université Laval. Cet événement est organisé par les étudiants de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval et est présidé par Simon Baillargeon, vice-président du développement des affaires chez Sollio Agriculture.

Ainsi, du 17 au 19 janvier, les épicuriens pourront découvrir une grande variété de produits du terroir et en apprendre plus sur les animaux et les végétaux en visitant les quelque 50 kiosques installés à ExpoCité. Le porte-parole de l’événement, Bob le Chef, sera également sur place. Information: saac.fsaa.ulaval.ca ou sur la page Facebook de l’événement.