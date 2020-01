DE BLOIS, Claudette



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 8 janvier 2020, à l'âge de 82 ans et 1 mois, est décédée madame Claudette De Blois, fille de feu madame Cécile Gauvreau et de feu monsieur Gérard De Blois. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines et ses précieux ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Yvon De Blois. Les proches de Claudette tiennent à remercier le personnel du Jeffery Hale pour leur aide précieuse, leur bonté et les bons soins prodigués; la Dre Michèle Lavoie et sa proche aidante madame Pauline Marois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.