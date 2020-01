TROTTIER, Jacques



Au CHSLD Jeffery Hale, le 8 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Trottier, époux de dame Henriette Coulombe, fils de feu Adélard Trottier et de feu Antoinette Defoy. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Henriette; ses enfants: Luc (Louise Arpin), France (Carol Côté) et Louis; ses petits-enfants: Charles (Pascale Choinière), Benjamin, Sara, Jérémie (Jonathan Lavergne); sa sœur Madelaine (feu Maurice Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe: Adrienne (Régis Mercier), feu Maurice, Marie- Marthe (Yvon Paradis) et Claude; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Jeffery Hale pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700,Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec QC, G1V 0B8.