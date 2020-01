LEGAULT, Jean-Noël



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Noël Legault survenu à Longueuil, le 1er janvier 2020, à l'âge de 92 ans. Il était l'époux de feu Mme Monique Roberge. Il laisse dans le deuil sa belle-sœur Denise Roberge, son beau-frère Père Gaston SJ (Missionnaire en Inde), les enfants de sa cousine feu Lili de Villers: Denis de Villers (Hélène Grégoire) ainsi que leurs enfants et sa filleule Sylvie de Villers (Marc Lemyre), parents et amis dont ses grands amis, Marie-Paule Soucy-Dion (Michel) et Marc-André Gosselin. La famille recevra les condoléancesde 10h00 à 11h00.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société ou fondation de votre choix. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Promenades du Parc (Longueuil) pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. Jean-Noël Legault.