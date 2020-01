FRENCH, Gyslaine



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 23 décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Gyslaine French, épouse de feu monsieur Roger Martineau, fille de feu monsieur Albert French et de feu madame Géraldine Groleau. Native de Saint-Romuald, elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Nathalie et Élaine (Michael Rouillère) et son petit-fils Frédéric, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Roger, ainsi que ses frères et sœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, où elle a reçu des soins de grande qualité par une équipe exceptionnelle.