LAROCHELLE, Michel



À l'Hôpital Général de Québec, le 27 décembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Larochelle, fils de feu madame Eliane Auclair et de feu monsieur Roméo Larochelle. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 15 janvier 2020, de 11 h à 13 h 30.Il laisse dans le deuil ses frères Gérard (Lise Fiset) et Gilles (Rosanne Sasseville); sa sœur Micheline (Armand Thibault); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.