CÔTÉ, Micheline



À la Maison Michel-Sarrazin, le 21 décembre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Micheline Côté, fille de feu Blanche Bergeron et de feu Rosario Côté. Elle demeurait à Stanstead, dans les Cantons-de-l'Est. Micheline laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Isabelle, Clovis (Jeanne Moreau), Jean-Mari (Ginette Dubé), Yvon (Réjeanne Caron), Richard (Lise Gagné), Huguette (Jacques St-Hilaire), Johanne (Jean Nadeau), René (Patsy Chiasson), Odette, Christiane. Elle était également la sœur de feu Bernard Côté (feu Monique Demers). Elle laisse dans une grande tristesse ses neveux et nièces; sa tante Florence Bergeron et son oncle Léo Noury; ses cousins et cousines; plusieurs ami(e)s et collègues de travail. La famille recevra les condoléances, de 14 h à 15 h,L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure, au cimetière de Saint-Antoine-de-Tilly, paroisse natale de Madame Côté. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour les excellents soins qu'ils lui ont prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisation Québécoise des Personnes Atteintes de Cancer (OQPAC), dont Micheline a été cofondatrice, 1575, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2Y4, Téléphone : 418 529-1425 Courriel : info@oqpac.comSite Web : www.oqpac.com Des formulaires seront disponibles sur place.