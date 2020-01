MALENFANT

Frère Jean-Louis, S.C

(Frère Éphrem)



Au Service de santé des Frères du Sacré-Cœur de Québec, le 8 janvier 2020, est décédé le frère Jean-Louis Malenfant (frère Éphrem) de la communauté des Frères du Sacré-Cœur. Il était âgé de 94 ans et quatre mois dont 76 ans de vie religieuse. Il a exercé son apostolat surtout au Saguenay, au Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières et à Rivière-à-Pierre.Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances àà 9 h jusqu'àLe frère Jean-Louis Malenfant sera inhumé dans le cimetière communautaire de Québec. Outre les membres de sa communauté, le frère Jean-Louis Malenfant laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Fernande (sscm), Françoise (sscm), Thérèse (feu Edward Higgins) Jean-Paul (Louise Lavallée) et Gabrielle (feu Clément Bilodeau). L'ont précédé dans la mort ses frères et sœurs: Marie (sscm), Gilberte (sscm), Martin (feu Élisabeth Drolet), Marcel (prêtre), Roland (Fernande Thibault), Lucienne (sscm), Lucien (s.c.) et Charles-Henri. Le frère Jean-Louis laisse également dans le deuil des cousins et cousines ainsi que des neveux et nièces. La direction des funérailles a été confiée à