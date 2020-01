PELLETIER, Éthelbert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé rapidement et sereinement monsieur Ethelbert Pelletier, époux de dame Aline Tremblay, fils de feu Alphonse Pelletier et de feu Marguerite Thibault. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule vendredi 17 janvier 2020 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Aline; ses deux filles: Annie (Stéphane Blais) et Valérie; ses petits-enfants: Caroline, Maxime, Stéphanie (Matthieu Petit) et Frédéric; ses frères et sœurs: Guy (Marthe Barriault), Roberte, Yvan (Fernande Essiambre), Nicole, France (Alonzo Gauvreau), feu Francis (Yolande Fortin), Jacques, Jean d'Arc (Nicole Boucher) et feu Sylvine (Jean Poirier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: feu Gilles, feu Rita (Jean-Claude Lavoie), Thérèse, Lucille, Gilles (Yolande Miller), Marie-France (Serge Bérubé), Jean-François (Denise Labrie), Pierre (Brigitte Audet) et feu Yvon. Il laisse aussi des personnes très chères à son cœur, de nombreux cousins, cousines, amis et collègues de travail. M. Pelletier était ingénieur, originaire de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie. Il a été une figure respectée dans le domaine du transport. Il était aussi reconnu pour sa générosité et son grand cœur. La famille tient à remercier le Dr Delage et l'infirmière de liaison Carole Morency ainsi que tout le personnel chaleureux et empathique du département (E-3000) d'hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, de même que Lynette et Claude pour leur soutien et leur présence indéfectible. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5 ou à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3, www.cancer.ca.