FOURNIER, Harold



A l'hôpital Laval de Québec, le 6 janvier 2020, à l'âge de 87 ans et 4 mois est décédé monsieur Harold Fournier, époux de feu madame Madeleine Simard, fils de feu monsieur Ernest Fournier et de feu madame Rachel Bergeron. Il demeurait à Québec, mais il était originaire de Clermont. Il a été confié à laSelon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de service religieux. L'inhumation se fera au cimetière paroissial de Clermont, au printemps prochain, où il ira rejoindre sa conjointe. Monsieur Fournier laisse dans le deuil ses filles: Maryse (Guy Tremblay); Caroline (Alain Plourde); ses petits-enfants: Nicolas et Frédéric (fils de Maryse); François et Simon (fils de Guy); ses frères et sœurs: feu Fernand (Marthe Lajoie), feu Lucette (feu Odina Simard), feu Rita (feu Roland Harvey), feu Gilles (feu Jeannine Bouchard), Cora (feu Sam Bergeron), Martine (Richard Bilodeau), Berthe (feu Walter Tremblay), feu Alida (Jacques Simard), Agathe (feu Rosaire Bilodeau); ses beaux-frères et belles-sœurs; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du département de gériatrie et des soins palliatifs de l'hôpital Laval de Québec, pour leurs bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8, téléphone: (418) 656-8711, courriel: info@fondation-iucpq.org, iucpq.qc.ca