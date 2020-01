LACHANCE, Lucien



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Lucien Lachance, employé pendant 42 ans à la Papetière Daishowa, époux de dame Aline Parent. Né à St-Ferréol-les-Neiges, le 18 juillet 1930, il était le fils de feu dame Marie-Rose Michel et de feu monsieur Alphonse Lachance. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Outre son épouse Aline, monsieur Lachance laisse dans le deuil ses filles: Lise (Claude Quinn) et Claire (feu Gilles Juneau); ses petits- enfants: Catherine (Jimmy Emond) et Jérémie (Véronique Lopez); ses arrière-petits-enfants: Antoine et Justine qu'il aimait tant; ses frères, sœurs, beaux- frères et belles-sœurs: Simone (feu Joseph Lachance), Anita (Adrien Bolduc), Madeleine (Maurice Martineau), Clément, Diane (Jean-Marie Tremblay); de la famille Parent: Marie (feu Georges Desroches), Pierrette Bédard (feu André), Thérèse Roy (feu Lionel), Nicole Fiset (feu Jacques), Claudette Roberge (feu Robert), Mariette (François Desrochers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère et beau-frère de: Marianna (Gilles Roy), Yvette (Henri Lessard), Henri (Madeleine Poulin), David (Gilberte Lachance), Emile (Jeanne D'Arc Huot), Jeannette (Raymond Simard), Roland Parent, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, spécialement le Dr Thuot pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer Site : www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de