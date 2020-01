HÉBERT, Robert



Monsieur Robert Hébert est décédé le lundi 6 janvier 2020. Il nous a quittés calmement par un matin d'hiver québécois après un court séjour aux soins palliatifs au deuxième étage de l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec.Robert a cheminé au cours et à travers de la province, ainsi qu'à Ottawa (Ontario), pour finalement retourner à son bercail familial à Québec. Il a toujours valorisé sa famille, proche ou lointaine. Parmi ses passions, ses œuvres menuisières l'ont occupé pendant des années et ont bénéficié à sa famille ainsi qu'à beaucoup d'autres enfants. Robert était bibliophile et cinéphile; son enthousiasme pour sa lecture et ses visionnements vidéo ont occupé beaucoup de discussions. Il laisse dans le deuil sa conjointe Madeleine Pageau; ses enfants: Lucy, Louis (Sue née Ayoub), Simon (Darlene née MacMillan), Sophie (Graig MCQueen); ses petits-petits- enfants: Amber, Nicholas, Stéphanie, Amanda (Julien Duguay), Joshua, Dominique, Mélanie et Gabriel; ses sœurs: Anne- Marie et Pauline. Il est allé rejoindre ses parents Jean-Baptiste et Irène; ses sœurs et frères: Marie-Berthe, Rita, Annette, Louise, Jacqueline, Gilles, Arthur, Hector, Lionel, Jacques et Jacques. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur dévouement envers leurs patients. Il y aura un petit rassemblement familial à Québec et ses cendres seront inhumées à Ottawa.