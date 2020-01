THÉRIAULT, Jean-Pierre



Au Centre Christ-Roi de Nicolet, le 5 janvier 2020, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Thériault, époux de dame Charlotte Caron. Il était le fils de feu monsieur Armand Thériault et de feu dame Caroline Boucher. Natif de l'Islet-sur-Mer, il demeurait à Sainte- Sophie-de-Lévrard. Selon ses dernières volontés, il n'y aura aucune cérémonie. Il était le frère de: feu Raymond (Denise Gauthier), Marcel (Dolorès Boucher), Gérard (Gabrielle St-Gelais), feu Marie-Paule, Monique (Raymond Gamache), feu Philippe (feu Hélène Roy), Yvonne (feu André Guérard), Marguerite (Léonard Boucher), Luc (Clairette Desroches), Louise, Laurette, Céline (André Fraser), Clément, Hélène (Réjean Devin); il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre Christ-Roi de Nicolet et du CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois- Rivières.