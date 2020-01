Comment favoriser la confiance en soi de ma fille?

Je suis la mère monoparentale de deux filles dans la vingtaine pour lesquelles j’ai travaillé fort, vu que le divorce avec leur père fut ardu, et qu’il n’a pas ménagé les embûches pour me rendre la vie difficile. Il m’a privé autant de soutien moral que de soutien financier. J’ai tout fait pour qu’elles n’en souffrent pas, mais il est clair qu’elles m’ont souvent entendu râler.

Mes filles ont toutes deux un emploi plus que satisfaisant et la cadette a un conjoint. Par contre, l’aînée a toujours eu de la facilité à se faire des chums. Même si elle performe dans son travail, c’est plus compliqué pour elle sur le plan des relations interpersonnelles, en particulier sur le plan des relations d’intimité avec les hommes.

Contrairement à sa sœur, elle n’a jamais réussi à vivre sa vie intime dans la simplicité, au point où, à un moment donné, j’ai pensé qu’elle était lesbienne. Mais quand je lui ai parlé de ça, elle m’a retourné comme une crêpe. Me faisant nettement sentir que je ne me mêlais pas de mes affaires­­­. Sauf que lorsqu’elle est triste le samedi soir parce qu’elle tourne en rond, seule dans son appartement, c’est vers moi qu’elle se tourne.

C’est toujours moi qui dois lui remonter le moral pour lui faire savoir qu’elle a autant de potentiel que sa sœur, une apparence physique équivalente, qu’il n’y a donc pas de raison qu’elle ne plaise pas aux hommes. Mais rien n’y fait. Elle déprime quand même. Je finis donc par l’inviter à dormir chez moi pour qu’elle se sente aimée, elle aussi.

Mais c’est tellement lourd à porter, une grande fille comme ça qui ne s’aime pas. Je lui ai conseillé la thérapie, ce qu’elle a essayé pendant un temps, mais sans vraiment y croire. Elle se sent défavorisée par rapport à sa sœur et me demande sans cesse ce que j’ai fait de plus pour elle pour qu’elle développe une confiance en elle digne de ce nom ?

Quoi répondre à cela ? Sinon que je n’ai rien fait de plus pour l’une que pour l’autre, mais qu’il y en a une qui est faite plus forte que l’autre. Qu’est-ce que je pourrais faire de plus pour l’aider que de l’accueillir comme je le fais quasiment tous les samedis soir que le Bon Dieu amène ?

Une mère épuisée

Si votre fille n’a pas d’amoureux, c’est à elle seule qu’elle devrait s’en prendre. Car ça relève de sa respon­sabilité, pas de la vôtre. Pareil­­­ pour la confiance en elle-même, puisque sa sœur ne semble pas avoir de problème sur ce plan, alors qu’elle, oui !

Elle a consulté, me dites-vous, mais pas longtemps. Eh bien, recommandez-lui de reprendre sa thérapie. Car vous n’êtes absolument pas habilitée à la diriger à travers cela. En ce qui vous concerne, arrêtez de lui demander des nouvelles de sa vie sentimentale, puisque vous savez qu’elle n’en a pas. Contentez-­vous de l’écouter quand elle vous en parle, mais ne provoquez pas les confidences sur ce plan. Qui sait, peut-être ne veut-elle même pas vous en parler ?

Dans la vie, on ne doit jamais porter la valise des autres. Et même si on est mère, il n’y a pas lieu de porter celles de nos enfants devenus adultes. C’est à eux d’en prendre la responsabilité. Combien de mères se sentent investies de tous les pouvoirs face à leurs enfants et finissent par les empêcher de se prendre en main par la manie qu’elles ont d’intervenir dans leur vie.

Laissez à votre fille la responsabilité de la sienne, et peut-être va-t-elle enfin décider de se donner les moyens de la prendre. Chose certaine, au point où vous en êtes, vous ne perdez rien à essayer. Cela pour son plus grand bien à elle.