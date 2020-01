Comment réussir sa nuit à l’hôtel de glace

L’hôtel de glace de Québec célèbre cette année son 20e anniversaire sous le thème 20 ans de féerie. Une belle occasion pour les audacieux visiteurs de faire l’essai de cet hébergement éphémère ! Mais faut-il vraiment faire preuve d’audace pour tenter cette expérience ?

Histoire de prouver que tout le monde (même les enfants) peut en profiter, Le Journal a parlé avec Marie-Eve Doyon, coordonnatrice aux relations médias de Valcartier, le plus grand centre de jeux d’hiver et d’été, sur lequel est situé l’hôtel de glace. Voici ses conseils :

► La toute première chose à faire est de se rendre sur le site internet (valcartier.com ) et de consulter le Guide de préparation à la nuitée. On y apprend comment se vêtir pour la visite et quoi glisser dans sa valise. Ainsi, on évite le coton, car ce dernier garde l’humidité. On privilégie plutôt la laine ou les vêtements synthétiques.

► Inutile d’apporter trop de vêtements, mais il en faut suffisamment pour remplacer ceux devenus humides après les activités de la journée, surtout les chaussettes.

► Il n’est pas nécessaire d’apporter son sac de couchage, car on en fournit un qui est conçu pour résister à des températures variant entre -15 °C et -30 °C. Un drap isolant et un oreiller seront aussi fournis.

► On suggère d’arriver en début d’après-midi pour assister à une séance de préparation obligatoire pendant laquelle les guides donneront toutes les consignes et répondront à toutes les questions.

► Le forfait comprend une chambre à l’hôtel Valcartier. Cette dernière, disponible à compter de 16 h, sera accessible en tout temps, en cas de besoin.

► Attention à ne pas oublier son maillot de bain, car l’Espace Bora Bora possède de nombreux jeux d’eau et l’Hôtel de Glace comprend un espace détente nordique, avec spas et saunas sous les étoiles, qui demeure ouvert de 21 h à 9 h. Marie-Eve conseille d’ailleurs fortement son utilisation pour élever la température du corps avant d’aller dormir.

► Les enfants sont les bienvenus. Des chambres de type familial sont d’ailleurs disponibles.

► Un dispositif (sur skis) a été pensé pour permettre l’accès aux personnes en fauteuil roulant. Par contre, celles qui ont un problème de mobilité pouvant les empêcher de sortir ou d’entrer facilement dans le lit devraient éviter.

Bonne nuit !

NOTE

Si le séjour à l’Hôtel de Glace vous a plu, il est possible de refaire l’expérience au cours d’un voyage en Finlande, en Suède, en Norvège, en Slovénie ou en Roumanie.