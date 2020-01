PAQUET, Michel



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 2 janvier 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Paquet, époux de madame Françoise Léger. Il était le fils de feu madame Rose Letarte et de feu monsieur Omer Paquet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 16 janvier 2020, de 17 h 30 à 21 h et, de 13 h à 16 h 45.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Outre son épouse Françoise, il laisse dans le deuil sa fille Hélène (Philippe Bleau); ses petits-enfants: Olivier et Marie-Hélène; ses frères et sœurs: Jean-Guy (Lucette Lafrance), Denise (Nick Befanis), Nicole, Louise (Jacques Larivée) et Gilles (Céline Lacombe); ses beaux-frères et belles-sœurs: Yvette, Cécile, Roland (Denise Pressé), Claire, Michel (Francine Paquet), Guy (Suzanne Claveau), Francine, Aline (Gaston Savary) et Suzanne (Richard Blanchet); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousin(e)s, et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Téléphone : 418 527-4294. Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.