GODIN, Denise



À son domicile, le 7 janvier 2020, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédée madame Denise Godin, épouse de monsieur André Massey, fille de feu madame Marie Reine Binette et de feu monsieur Siméon Godin. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Une cérémonie en privé aura lieu ultérieurement. Elle laisse dans le deuil son époux André Massey; ses enfants: Bruno (Lisette Ouellet), Marie-Lise (Martin L'Heureux) et Carol (Patricia Lamarre); ses petits-enfants: Stéphanie Massé (Pascal M. Racine), Carolann Massé, Karl-Éric Massey (Allisson Davignon), Kassandra Massey, Valérie Laplante (Carl Desrochers); ses arrière-petits- enfants: Rosalie, Ayven, Aleeah, Kira, NaÏma et Eben; sa sœur Nicole (André Sirois); sa belle-sœur Laurette Massey (feu André Dumont); ainsi que plusieurs neveux, nièces.