Golden Globes: comparatif de looks réussis et loupés

Dimanche dernier, aux Golden Globes, plusieurs des actrices ont opté (sans le savoir) pour des tenues similaires. En donnant le coup d’envoi aux tendances de la nouvelle décennie, certaines étaient éblouissantes et d’autres arboraient des tenues beaucoup moins réussies. Parmi les tendances, on retient les manches volumineuses, les robes à crinoline et les coupes bustiers.

Avant- gardisme

Photo AFP

Cate Blanchett

MARY KATRANTZOU | Une déesse ailée tout en modernité.

Photo AFP

Joey King

IRIS VAN HERPEN | La longueur au-dessus du genou déséquilibre la silhouette.

Robe de bal

Photo AFP

Ana de Armas

RALPH & RUSSO | Les paillettes bleu nuit rajeunissent le style de ce modèle.

Photo AFP

Jennifer Aniston

DIOR HAUTE COUTURE | Du déjà-vu !

Jupes blanches

Photo AFP

Salma Hayek Pinault

GUCCI | Pour le grand manque de subtilité !

Photo AFP

Margot Robbie

CHANEL HAUTE COUTURE | Pour la fraîcheur de l’agencement du corsage coloré et de la jupe immaculée.

Silhouettes victoriennes

Photo AFP

Bel Powley

MIU MIU | Pour le décolleté qui allège le look.

Photo AFP

Lucy Boynton

LOUIS VUITTON | Elle tend vers le bal costumé et l’ourlet semble avoir un défaut.

Manches ballons

Photo AFP

Olivia Colman

EMILIA WICKSTEAD | Une création monochrome est souvent plus harmonieuse.

Photo AFP

Janina Gavankar

GEORGES CHAKRA | La transparence est de trop.

Fenêtre abdominale

Photo AFP

Taylor Swift

ETRO | L’audace de l’imprimé.

Photo AFP

Sienna Miller

GUCCI | Le mélange peu flatteur des trois nuances, le cordon noir et la traîne frontale.

Robe bustier

Photo AFP

Renée Zellweger

ARMANI PRIVÉ | Impeccable !

Photo AFP

Sofia Vergara

DOLCE & GABBANA | Sa silhouette de prédilection, mais il manque une touche de magie.

Tailleurs

Photo AFP

Phoebe Waller-Bridge

RALPH & RUSSO | La texture du smoking.

Photo AFP

Awkwafina

DIOR HAUTE COUTURE | Elle semble littéralement engloutie par sa tenue.

Photo AFP

Kerry Washington