Inde: destruction de deux complexes luxueux violant les lois environnementales

Les autorités indiennes ont fait détruire deux immeubles luxueux en bord de lagune à Kochi, dans le sud du pays, dans une décision exceptionnellement ferme à l’encontre ses constructeurs violant les lois environnementales.

Un immeuble de 19 étages comprenant 90 appartements surplombant les célèbres « backwaters », une zone aquatique formée de lagunes et de canaux, a été détruit par explosion et s’est effondré en quelques secondes dans un nuage de poussières et de débris, a constaté l’AFP.

AFP

Quelques minutes plus tard, les tours jumelles Alfa Serene, construites dans la même zone, ont été détruites, sous les yeux de dizaines de spectateurs. Quelque 2000 résidents du quartier avaient été évacués par mesure de sécurité.

La Cour suprême indienne avait jugé en mai que le complexe, occupé depuis plusieurs années, avait été construit en violation des lois du littoral, entraînant des dégâts « colossaux » pour l’environnement.

AFP

.Les gravats des immeubles, situés dans le quartier aisé de Maradu, doivent être déblayés dimanche.

L’Inde connaît un boom immobilier depuis quelques années, mais les promoteurs construisent souvent en violation des lois environnementales et sécuritaires, avec la connivence des autorités locales.

L’État du Kerala est une zone touristique réputée notamment pour les backwaters, réseau de canaux, lacs et lagunes situés près de la mer d’Arabie.

AFP

La zone est très fragile. En 2018, des inondations avaient tué plus de 400 personnes et les experts avaient attribué ce lourd bilan aux constructions illégales en bordure d’eau.

Les habitants des deux complexes détruits ont été forcés de quitter leur appartement après que les autorités locales eurent coupé l’eau et l’électricité. Ils ont obtenu une compensation financière.