La météo se déchaîne à Québec

Québec a goûté aux caprices de Dame nature, samedi. Les 25 millimètres de pluie qui sont tombés ont donné des maux de tête à plusieurs automobilistes, causant plusieurs accidents. Pourtant, le plus gros de la tempête est encore à venir.

Les sorties de routes se sont multipliées tout au long de la journée dans la grande région de Québec. La porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Audrey-Anne Bilodeau, affirme que ces incidents sont en partie attribuables aux mauvaises conditions routières. Elle invite la population à être prudente sur les routes ce week-end.

« Si on doit absolument sortir, on doit adapter notre conduite. C’est-à-dire, garder de plus grandes distances entre les voitures, bien dégivrer notre véhicule et s’assurer que nos pneus d’hiver sont en bon état. Le conducteur est souvent le facteur numéro un dans un accident », explique-t-elle au Journal.

Malgré tout, samedi soir, la SQ ne déplore actuellement aucun incident grave sur le territoire.

Le pire à venir

Les quelque 25 millimètres de pluie qui sont tombés sur Québec devraient se transformer en pluie verglaçante, puis en neige au courant de la nuit.

Selon le météorologue d’Environnement Canada, Alexandre Parent, déjà 10 à 15 centimètres de neige devraient s’être amoncelés au sol dimanche matin, mais près d’une quinzaine s'ajouteront durant la journée.

« Du grésil risque de se mélanger aux flocons. Donc la neige qui s’accumulera risque d’être assez lourde », précise M. Parent.

De plus, de forts vents pouvant aller jusqu’à 80 km/h fouetteront le visage des Québécois ce matin. La visibilité sera donc réduite sur les routes en raison de la poudrerie.

À noter que l’organisme a émis un avertissement de tempête hivernale en vigueur, dans la région, pour les secteurs de Bellechasse, Lévis, Lotbinière, Portneuf, Québec, Saint-Lambert, Valcartier – Stoneham et Côte-de-Beaupré – L’île d’Orléans.

Des conditions de glisse déplorables

Toute cette flotte a forcé les stations de ski de la région à fermer leurs pistes en raison des piètres conditions de glisse.

Si le Mont-Sainte-Anne et la station touristique de Stoneham ont tenté de maintenir les opérations en matinée, elles ont dû respectivement fermer leurs pentes à compter de 15h45 et midi.

« On attend les amateurs de ski dès demain (dimanche) matin! Avec toute la neige qui est attendue, les conditions seront idéales », assure le responsable des communications des deux montagnes, Simon Lefebvre.

Même son de cloche du côté de la station de ski Le Relais, à Lac-Beauport, ainsi que le Massif du Sud et le mont Orignal dans Chaudière-Appalaches.

Le Massif de Charlevoix est le seul qui est demeuré ouvert toute la journée. En soirée, 40 des 53 pistes étaient accessibles.