Le Rocket est toujours invaincu en 2020

Le Rocket de Laval a conservé sa fiche parfaite en 2020 et a remporté un cinquième match consécutif en battant le Crunch 7 à 5 à Syracuse, vendredi soir.

Les hommes de Joël Bouchard ont marqué pas moins de quatre buts en deuxième période après avoir concédé les devants à l’équipe locale au premier vingt. Tout juste débarqué de Montréal, où il était en manque de temps de jeu, le défenseur Christian Folin a inscrit son premier filet de la saison pour créer l’égalité 2 à 2.

Alexandre Alain et Kevin Lynch ont ensuite placé le Rocket devant grâce à deux buts en l’espace de 16 secondes. Charles Hudon, avec ses 17e et 18e buts de la campagne, et Riley Barber, ont aussi été buteurs chez les visiteurs. Même Karl Alzner s’est joint à la fête avec son premier filet en 2019-2020.

Devant la cage du Crunch, Mike Condon a dû venir en relève à Spencer Martin après que celui-ci ait accordé trois buts sur sept tirs. L’ancien du Canadien de Montréal a mieux fait, avec 17 arrêts sur 20 lancers.

Cayden Primeau ne l’aura pas eu facile, mais ses 26 tirs bloqués ont été suffisants pour donner la victoire à son équipe. Le portier de 20 ans est invaincu à ses trois derniers départs.

Acquis en retour de Michael McCarron mardi, l’attaquant québécois Laurent Dauphin disputait une première rencontre dans son nouvel uniforme. Il portait d’ailleurs le numéro 25 que McCarron affichait lorsqu’il était à Laval. Le joueur de centre n’a pas obtenu de point, mais a terminé la soirée avec un différentiel de +1.