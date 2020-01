Les Capitals surpris par l’une des pires équipes de la LNH

Les Devils de New Jersey ne connaissent pas la saison la plus fructueuse de leur histoire, mais cela ne les a pas empêchés de vaincre la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, samedi. La troupe d’Alain Nasreddine a humilié les Capitals 5 à 1, à Washington.

Nico Hischier a inscrit un doublé, dont le premier but du match, au premier vingt. Nikita Gusev, Blake Coleman et Miles Wood, dans un filet désert ont aussi secoué les cordages pour les visiteurs.

Le Québécois Louis Domingue a été dominant devant la cage des Devils, bloquant 33 des 34 lancers auxquels il a fait face. Seul Jakub Vrana, lors d’un avantage numérique, a su tromper sa vigilance. Devant le filet adverse, Braden Holtby a connu quelques difficultés, accordant quatre buts sur 21 tirs.

Personne ne peut percer le mystère des Hurricanes

À Raleigh, les Hurricanes de la Caroline ont signé un deuxième blanchissage en autant de soirs contre les Kings de Los Angeles, en les défaisant par la marque de 2 à 0.

James Reimer a été parfait devant le filet des «Canes», repoussant les 41 lancers dirigés vers lui. Son coéquipier Petr Mrazek avait joué le même tour aux Coyotes de l’Arizona la veille.

Seul Nino Niederreiter a su tromper la vigilance de Jack Campbell, qui agissait à titre de gardien partant pour les Kings. Le portier a tout de même effectué 28 arrêts dans la rencontre.

Teuvo Teravainen a scellé l’issue du match avec un but dans un filet désert.

Dix victoires de suite pour le Lightning

À Philadelphie, le but de Patrick Maroon aura été suffisant pour que le Lightning de Tampa Bay obtienne une 10e victoire consécutive, alors qu’il a disposé des Flyers par la marque de 1 à 0.

Les «Bolts» ont égalé un record de concession avec un 10e gain de suite. C’est l’an dernier que la marque à battre avait été établie. L’équipe est tout de même devenue seulement la quatrième dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à réaliser ce fait d’armes dans deux saisons consécutives.

Avec son but inscrit sans aide, le nom de Maroon a été le seul inscrit sur la feuille de pointage. Outre l’attaquant, le gardien Andrei Vasilevskiy peut être considéré comme l’un des héros du match. Le portier russe s’est dressé devant les 23 lancers des Flyers pour obtenir un 22e gain et un second jeu blanc en 2019-2020.