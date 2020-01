Les mots dits du samedi

Les yeux dans les yeux

1- Des yeux bleu-vert ou des yeux bleus-verts ? Les adjectifs désignant une couleur simple (bleu, blanc, rouge, etc.) et les adjectifs dérivés d’un nom (ou d’un adjectif) de couleur s’accordent en genre et en nombre avec le ou les noms qu’ils qualifient. Ex. : Des yeux bleus. Mais l’adjectif de couleur suivi par un autre adjectif ou un nom qui en précise la nuance est invariable. Ex. : Des yeux vert jade. Quand deux adjectifs de couleur qualifient un mot, ces adjectifs, invariables, sont habituellement reliés par un trait d’union. Ex. : Des yeux bleu-vert. Lorsqu’il est précédé de « en », le mot « couleur » prend le pluriel sauf dans la locution « haut en couleur ». Ex. : Voilà une belle photo en couleurs. C’est un personnage haut en couleur. Le nom « couleur » reste au singulier quand la préposition « de » le précède. Ex. : Des crayons de couleur. 2- Un homme sans chaussures ou sans chaussure ? La préposition « sans » marque l’absence. Cela prédisposerait les noms qui la suivent à éviter la marque du pluriel. Pourtant... On écrira une chemise sans boutons, le pluriel ici motivé par la quasi-certitude qu’une chemise porte plus d’un bouton. Et on écrira un homme sans chaussures, présumant que l’homme, Adalbert ou Liam, bien chaussé, porterait deux chaussures. Mais on écrira un pantalon sans ceinture, le bon sens voulant qu’un pantalon ne porte qu’une ceinture. Dans certains cas, le « s » peut être présent ou absent. Sans risque ou sans risques ? On dit « courir un ou des risques ». C’est au choix. Et selon le degré de son courage.

Le tic du jour

1- « Depuis quelque temps des personnalités publiques, des analystes, des animateurs utilisent l’expression “en même temps” pour marquer une opposition, remarque un lecteur, Réjean G. Dites-moi, “en même temps” signifie bien simultanément ? » La locution adverbiale « en même temps » exprime en effet la simultanéité, la concomitance. Elle signifie « simultanément, dans le même instant, à la fois...». Comparons ces deux phrases : - Ben est en même temps intelligent et travaillant, - Ben est intelligent, en même temps, il est paresseux. Autrement dit : - Ben est à la fois intelligent et travaillant. - Ben est intelligent, cependant, il est paresseux. Seule la première phrase est convenable. « En même temps » utilisé souvent dans le sens de « mais, or, d’autre part, cependant » n’est rien d’autre qu’un tic langagier. Un autre. Le titre langagier du jour. 2- Au début de son intervention, notre lecteur emploie la locution « depuis quelque temps ». « Quelque temps ou quelques temps » ? demande B. Gaudry. Réponse : la locution adverbiale « quelque temps » (depuis quelque temps, il y a quelque temps, etc.) est invariable. Comme dans les expressions « quelque chose », « en quelque sorte », « quelque » ne marque pas la pluralité, mais l’indétermination. Dans quelque temps signifie dans un certain temps. 3- Vous avez raison, B. Aubry, le mot « contracteur » n’existe pas. Il s’agit d’un emprunt à l’anglais contractor. En français, on emploie le terme « entrepreneur » pour désigner une personne morale ou le chef d’une entreprise spécialisée dans la construction et les travaux publics.

Quelle est la bonne formule ?

1- Des va-nu-pieds ou des va-nus-pieds ?

2- Le jury a été séquestré ou le jury a été isolé ?

Les lettres mêlées

BRNCEEENTMMAH

Définition : Point de rencontre de deux ou plusieurs chemins.

Réponses

Quelle est la bonne formule ? : 1- Des va-nu-pieds. 2- Le jury a été isolé. Les lettres mêlées : EMBRANCHEMENT.