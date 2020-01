Lune et Croissant B&B: Séjour champêtre à Ayer’s cliff

Il suffit d’un charmant gîte à la décoration d’antan et des hôtesses sympathiques pour passer un agréable séjour chez Lune et Croissant B&B. Moments reposants au programme.

C’est dans les Cantons de l’Est, à Ayer’s Cliff, qu’on se pose le temps d’un retour dans le passé chez Lune et Croissant B&B. Linda Di Giantomasso et Lucille Renault y accueillent chaleureusement leurs invités dans une charmante maison victorienne de la fin des années 1890. Dans l’entrée, le magnifique papier peint à motifs floraux annonce clairement l’ambiance champêtre des aires communes de la résidence.

Photo courtoisie

REPOS TRANQUILLE

Les deux belles chambres proposent une atmosphère un peu différente, plus épurée que l’ensemble de la demeure. Le style champêtre y est toujours présent, mais sans le papier peint. La vaste chambre Bleue convient à deux adultes avec son grand lit et le coin salon adjacent permet d’accueillir deux enfants sur la causeuse se transformant en lit. Quant à elle, la chambre Jaune, moins grande, suggère un grand lit. Elle est jolie en se parant de sa teinte lumineuse. La décoration des pièces reste simple, mais toujours avec des éléments çà et là rappelant l’âge vénérable du bâtiment. Les boiseries aux murs, les lattes de bois franc au plancher en harmonie avec le mobilier d’antan familial mettent en valeur les chambres qui possèdent chacune leur salle de bain privée. Ici, c’est le repos, le calme et la paix dans le confort douillet d’un établissement chouchouté par les hôtesses.

PANIER DÉJEUNER

Avant l’arrivée des invités, un panier contenant le déjeuner est déposé dans la chambre. S’y trouvent de délicieux produits faits maison, dont un pain au citron ou aux bananes de même que des muffins aux carottes ou aux bleuets. Au réfrigérateur, on trouve du fromage, du yogourt, des fruits frais de saison ainsi que du jus et du lait. On mange dans la chambre ou on descend avec le tout à la salle à manger que les invités utilisent d’ailleurs pour grignoter ou faire des jeux. Deux salons sont également accessibles. Celui du rez-de-chaussée avec ses douillets divans est parfait pour bavarder alors que celui à l’étage sert plutôt de coin lecture empreint de tranquillité.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 83 $ incluant le panier déjeuner.

SERVICES: On dispose d’un miniréfrigérateur et d’une cafetière dans la chambre. Des coupes à vin sont fournies pour prendre l’apéro. Stationnement disponible pour le véhicule et pour la remorque à motoneige si nécessaire.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On accède aux sentiers de marche et de raquette devant et ceux de motoneige ne sont pas bien loin. Au parc de la Gorge de Coaticook, on fait aussi de la raquette et du fatbike.

COORDONNÉES:

Lune et Croissant B&B

1300, rue Main

Ayer’s Cliff (Québec)

J0B 1C0

Téléphone : 1 866 551-5185

luneetcroissant.com