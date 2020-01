Patricia Paquin vend sa maison

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Une comédienne vend sa maison pour 1,6 M$

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

La comédienne et animatrice Patricia Paquin a vendu sa luxueuse résidence de Lachine pour 1,6 million $. « Érigée en bordure du lac Saint-Louis à Lachine, cette magnifique résidence ancestrale a été entièrement rénovée et dotée d’une immense cuisine à faire rêver tous les chefs cuisiniers ! » indique un reportage sur la propriété sur le site LesPAC. L’épouse du cuisinier Louis-François Marcotte habite maintenant en Montérégie.

Une Rolls-Royce Cullinan pour Luc le millionnaire

Capture d'écran tirée de Instagram, @isabelle_gauvin

Le promoteur immobilier Luc Poirier s’est offert un rutilant VUS Rolls-Cullinan pour 2020. C’est sa femme, Isabelle Gauvin, qui l’a dévoilé sur son compte Instagram. Dans une courte vidéo, on peut lire « Nouvelle année, nouvelle auto » et voir deux hommes tirer le rideau sur le VUS noir qui se détaille à partir de 375 000 $. On voit ensuite Poirier au volant. « J’adore le plafond étoilé », écrit sa femme. Le couple a passé le temps des Fêtes en Guadeloupe où il a visité notamment le Musée de la banane, selon Instagram.

La femme d’un riche financier lié à un « deal » de Garda vend

Capture d'écran, JosephMontanaro.com

Marie-Claude Rochon, l’épouse de Paolo Notarnicola, un financier de la firme BC Partners à New York qui a notamment piloté cette année une recapitalisation de 5,2 milliards $ pour la firme de sécurité GardaWorld, a mis en vente une maison dans un arrondissement cossu de la métropole pour 3,39 millions $. « Résidence clé en main avec adresse prestigieuse [...]. Cette demeure lumineuse a été méticuleusement rénovée et bénéficie d’une somptueuse cour arrière avec piscine creusée chauffée », décrit Joseph Montanaro, de l’agence Sotheby’s. Marie-Claude Rochon a acheté comptant l’automne dernier pour 9 millions $ la maison du fondateur d’Aldo, Aldo Bensadoun, et de sa conjointe, dans une ville prestigieuse de l’île de Montréal. Hormis Garda, Paolo Notarnicola, un Italien d’origine, a piloté cette année un investissement de 5,1 milliards $ dans GFL Environmental (appelée Matrec au Québec), a rapporté en novembre La Presse.