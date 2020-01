Petr Mrazek imite Jaroslav Halak

Ayant réussi un autre jeu blanc dans l’uniforme des Hurricanes de la Caroline vendredi soir, le gardien Petr Mrazek compte maintenant sept blanchissages en 69 matchs avec cette formation.

«Je voyais la rondelle vraiment bien, a commenté Mrazek, sur le site web de la LNH, après la victoire de 3 à 0 des Hurricanes face aux Coyotes de l’Arizona. Les gars m’ont aidé à ce niveau. Je pouvais bien voir la rondelle de n’importe où.»

Statistique intéressante : Mrazek avait aussi obtenu sept jeux blancs avant sa 70e rencontre en carrière avec son club précédent, les Red Wings de Detroit.

Le Tchèque rejoint d’ailleurs Jaroslav Halak, qui était jusque-là le seul gardien actif à avoir signé autant de jeux blancs en si peu de matchs avec plus d’une équipe. Dans le cas de Halak, il a réalisé l’exploit avec trois clubs différents soit les Blues de St. Louis (huit jeux blancs en 69 matchs), les Islanders de New York (huit en 69 matchs) et les Bruins de Boston (huit en 59 matchs).