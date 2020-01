Un 4e gain de suite pour les Sags

Une chose est sûre, les Saguenéens n’ont aucune difficulté à trouver le fond du filet par les temps qui courent et ils l’ont encore prouvé lors du match de samedi. Pour un deuxième match consécutif, les Saguenéens ont inscrit 8 buts, filant cette fois vers une convaincante victoire de 8-2 face aux Islanders à Charlottetown.

Bien que les premières minutes de la partie ont été plus tranquilles, le pointage a explosé en deuxième moitié de période alors que les Sags ont marqué trois buts en un peu plus de quatre minutes. C’est Félix-Antoine Marcotty, avec son 11e filet de la saison, qui a pavé la voie à ses coéquipiers en déjouant en échappée le gardien des Islanders Matthew Welsh. Moins d’une minute plus tard, le défenseur Patrick Kyte a marqué son sixième but de la saison grâce à une passe précise du capitaine Rafaël Harvey-Pinard.

À l’instar du match de la veille, les hommes de Yanick Jean ont encore une fois profité d’un but tardif pour se donner un coussin confortable dans la partie. Cette fois, c’est Vladislav Kotkov (16e) qui est venu donner une priorité de cinq buts à son équipe en fin de deuxième vingt alors que les Bleus évoluaient en avantage numérique.

Dans la victoire, Luke Wilson a obtenu son premier but avec les Sags, lui qui avait été réclamé au ballotage par Yanick Jean le 9 janvier dernier.

La défensive fait le travail

Si la veille, le pilote des Bleus avait quelques réserves quant à la prestation défensive de ses troupiers, ces derniers se sont ressaisis lors de la partie de samedi soir. L’un des deux seuls joueurs ayant été capables de déjouer le cerbère des Bleus Alexis Shank, a été l’ancien Saguenéen Ethan Crossman lors de la première période.

De plus, même si les Islanders se retrouvent au 10e rang de la ligue avec l’avantage d’un homme, la défensive saguenéenne a empêché les locaux de marquer à chacune de leurs cinq opportunités dans une telle situation. Les Bleus ont même réussi à inscrire un filet par l’entremise de Xavier Labrecque (4e) qui est venu surprendre tout le monde pour permettre à ses coéquipiers de retraiter au vestiaire avec un pointage de 3 à 1.

Place au Titan

Les Saguenéens de Chicoutimi termineront leur périple de trois matchs consécutifs à l’extérieur dimanche après-midi, alors qu’ils seront du côté de l’Acadie-Bathurst afin d’y affronter la pire formation du circuit Courteau, le Titan. À noter que les partisans auront la chance de voir évoluer l’une des meilleures équipes juniors au pays alors que le match sera diffusé sur les ondes de TVA SPORTS dès 14h30. Carmine-Anthony Pagliarulo devrait obtenir le départ pour les Saguenéens.