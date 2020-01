10 restaurants végétariens et végétaliens à Québec et ses environs

À Québec et dans les environs, les restaurants végétariens et végétaliens proposent des plats colorés, appétissants et bons pour la santé. Pas besoin d’être un grano endurci pour apprécier des assiettes pleines de saveur et de fraîcheur. Voici des idées d’endroits qui sauront éveiller vos sens et vos papilles!

RESTAURANT LE SOIXANTE 5

À Lévis, Le Soixante 5 fait fureur avec ses réalisations végétaliennes impressionnantes! Le menu varie au gré des saisons et de la disponibilité des produits. Les vins et alcools véganes proviennent du Québec lorsque l’approvisionnement le permet.

Pour plus de détails, cliquez ici.

LE DON

Ce restaurant de Québec offre un menu entièrement végétalien, sans aucun produit d’origine animale. Parmi les nombreux choix: ravioli au ricotta d’amande et épinards, et le risotto aux champignons. La chef Anne-Marie Grenier saura vous surprendre, et la salle à manger chic et moderne saura vous charmer.

Pour plus de détails, cliquez ici.

LES BOTANISTES

Un endroit qui célèbre le légume, l’herbe et la fleur sous de nombreuses déclinaisons. Situé à même les Floralies Jouvence à Cap-Rouge, l’endroit offre un espace doté d’une centaine de places entourées de murs de végétaux. Dans votre assiette, un bouquet de saveurs inspirées par les ingrédients locaux de saison.

Pour plus de détails, cliquez ici.

L’ÎLOT

L’Îlot est installé dans la galerie d’art Art'chipel à Lévis. Vous pourrez y déguster l’un des mets végétarien, végétalien ou écogastronomique faits avec un maximum de produits biologiques et locaux. L’ambiance zen permet à coup sûr de se déconnecter et de refaire le plein d’énergie. Importation privée de vins biologiques.

Pour plus de détails, cliquez ici.

LES GOURMANDISES LOUCA

Au cœur du quartier Saint-Jean-Baptiste, ce restaurant végétalien et biologique propose aussi une épicerie zéro déchet avec un vaste choix de produits. Ce café sans prétention est reconnu pour son assiette du terroir, sa tourtière à la sauce béchamel et son gratin de pommes de terre et de patates douces.

Pour plus de détails, cliquez ici.

L’GROS LUXE

Sur l’avenue Myrand, ce restaurant sait s’adapter à sa clientèle avec l’option du menu végétarien. Une cuisine originale, réconfortante et abordable. Tacos de bœuf ou de poulet végé, salade thaïe végé, poutine végane, burger végé et bien plus. À manger sur place ou pour emporter.

Pour plus de détails, cliquez ici.

MONASTÈRE DES AUGUSTINES

Leur spécialité? Les plats crus et végé concoctés selon les principes de l’alimentation consciente. Vous retrouverez couleurs et saveurs locales dans votre assiette. Le comptoir libre-service regorge de salades, de fruits, de légumes, de pousses, de noix et de grains de toutes les sortes.

Pour plus de détails, cliquez ici.

CRUDESSENCE

Les produits fraîchement préparés se déclinent en trois catégories: les bols, les rouleaux et les desserts. Le roi du prêt-à-manger et de la bouffe végane et artisanale à prix d’ami!

Pour plus de détails, cliquez ici.

RESTAURANT NESS

Des choix végétariens, végétaliens et sans gluten sont au menu. Grilled cheese, soupes, salades, quiches et burgers préparés avec un grand soin. Laissez-vous tenter par un succulent dessert végé fait maison.

Pour plus de détails, cliquez ici.

COPPER BRANCH

Il vous sera impossible de résister à leur bol de curry à la noix de coco et au masala! Un délice d’inspiration indienne avec des lanières végétaliennes façon poulet, ananas rôti et courge. Nouvellement arrivée sur le menu, la soupe courge et citrouille! On dit que les plats sont goûteux et originaux.

Pour plus de détails, cliquez ici.