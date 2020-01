Deux véhicules tombent d'un viaduc: l'accident capté en vidéo

Une caméra de surveillance située à quelques mètres de l’autoroute 640 a capté le moment où deux véhicules sont tombés d’un viaduc après avoir défoncé la glissière de sécurité à Saint-Eustache, samedi soir.

• À lire aussi: Deux véhicules tombent d'un viaduc de l’autoroute 640 : pas de blessés graves

MISE EN GARDE : Les images dans la vidéo ci-dessus peuvent choquer certaines personnes.

Le spectaculaire accident n’a heureusement fait aucun mort, mais six personnes ont été blessées, dont trois qui ont été transportés à l’hôpital.

C’est une caméra de surveillance du restaurant Fruit OeuFolie, situé sur la rue Hector-Lanthier, à Saint-Eustache, qui a capté l’accident.

On y voit les deux véhicules entrer en collision sur le viaduc avant de passer par-dessus la rambarde, faire des tonneaux dans les airs, et atterrir violemment quelques mètres plus bas, sur la 25e avenue.

La Sûreté du Québec indiquait samedi soir que les conditions météo n’avaient pas joué un rôle dans l’accident, survenu vers 19 h.