L’attaquant des Red Wings de Detroit Dylan Larkin regrette les commentaires qu’il a faits concernant le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le 31 décembre dernier, le patineur de 23 ans avait dit qu’il préférerait avec quelques jours de congé plutôt que de prendre part aux activités de l’événement du circuit Bettman. À ce moment, le nom de Larkin se retrouvait sur une liste de joueurs qui pouvaient être envoyés au match des étoiles par les partisans.

«J’ai dit ce que j’ai dit, mais je le regrette vraiment, a indiqué l’Américain au quotidien «Detroit Free Press». Je ne voulais pas manquer de respect à la ligue. J’ai l’impression d’avoir fait ça et d’avoir manqué de respect aux Red Wings.»

«Mon objectif premier en tant que joueur de hockey originaire du Michigan est de représenter les Red Wings et d’être un bon exemple pour les enfants qui grandissent en jouant au hockey, a poursuivi Larkin. J’ai l’impression de ne pas avoir réussi cela et j’en suis vraiment désolé.»

Les commentaires de Larkin ont fait sourciller beaucoup d’intervenants dans l’univers du hockey, dont l’ancien directeur général Brian Burke, qui l’a vivement critiqué.

«Je ne voulais pas que cela devienne aussi gros, a exprimé l’attaquant. J’ai entendu ce que Brian Burke a dit et j’ai beaucoup de respect pour Brian. Il avait le droit de me critiquer. Je dois être un meilleur représentant pour mon équipe, l’organisation et mes coéquipiers.»

Larkin ne sera cependant pas le représentant des Wings à St. Louis pour le match des étoiles, car c’est Tyler Bertuzzi qui a été choisi pour représenter la formation du Michigan le 25 janvier prochain.