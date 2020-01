Les balados en mode hockey

Étant donné la fiche plutôt médiocre des Canadiens de Montréal, je comprendrais que vous vous questionniez sur la pertinence de parler de hockey en ce moment.

Je vous dirais cependant qu’il vaut mieux en parler maintenant, quand il y a toujours une chance que notre équipe accède aux séries.

Je dois aussi dire que notre sport national est particulièrement présent dans ma vie durant le temps des Fêtes.

Que ce soit dans une soirée du réveillon en compagnie d'une parenté un peu trop éloignée ou dans une fête de bureau où les banalités sont de mise, le hockey est toujours une option viable pour avoir une conversation.

Même le modeste amateur de hockey que je suis peut avoir une discussion (relativement) pertinente à propos de la venue d’un vétéran comme Ilya Kovalchuk à Montréal.

Ce sont des conversations simples à commencer et à entretenir, car, quand nous parlons de hockey, nous parlons d'opinions et d'émotions; nous discutons des déboires présents pour mieux nous remémorer les victoires d’antan; nous comparons, estimons, prédisons, rêvons, mais surtout, on jase.

Bien que le hockey soit en grande partie une question de chiffres pour les professionnels, nous ne sommes que très rarement pragmatiques lorsque nous parlons de sport.

Si la logique régnait vraiment dans ce contexte, et non l’émotion, nous ne serions probablement pas aussi attachés au Canadien de Montréal à ce jour.

Que vous soyez un accro des statistiques ou un admirateur avec le CH tatoué sur le cœur, il y a certainement un balado de hockey pour vous.

Entre analyses et discussions

Je me tiens habituellement loin des balados qui se résument à une longue conversation entre amis.

Je respecte quiconque a le courage de lancer son propre balado, mais je ne crois pas que ces productions minimalistes représentent le meilleur du médium.

Les balados de sport sont cependant l’exception à la règle.

J’adore retrouver des conversations comme je pourrais en avoir avec des amis, mais soutenues par les connaissances d’experts.

Lorsque bien réussis, de tels balados trouvent un juste équilibre entre analyses sérieuses et échanges amicaux.

Cette formule est parfaite pour s’informer et tout simplement passer le temps entre deux matchs enlevants (ou pas).

5 balados complètement hockey

Que le Canadien de Montréal fasse les séries ou non, les amoureux du hockey n'en auront jamais assez de parler de notre sport national. Voici cinq balados portant sur le hockey qui satisferont votre soif d’analyses et de discussions.

Shoot! Le balado de hockey – QUB radio

Les journalistes sportifs Nicolas A. Martineau, Mikaël Lalancette et Jean-François Chaumont se partagent le micro dans ce balado 100% hockey capable à la fois de vous informer et de vous divertir. À travers des entrevues et des segments originaux comme le déchiffrage de «langue de bois», Shoot! Le balado de hockey s’assure tous les mardis de répondre aux questions que vous vous posez sur le Canadien de Montréal et le reste de la planète hockey.

Durbano – TSN

Ce balado en anglais du reporter d’enquête Rick Westhead fait la lumière sur la vie controversée de l’infâme dur à cuire Steve Durbano. Ce documentaire sur un joueur dont on se souvient aujourd’hui pour ses coups vicieux sur la glace et sa vie criminelle passionnera autant les férus de hockey que les néophytes.

Drette su’l tape – David Beaucage

L’humoriste et passionné de hockey David Beaucage a lancé son balado sportif en 2016 et occupe maintenant une position enviable dans le milieu des balados au Québec. Grâce à des entrevues aussi variées que pertinentes, Drette su’l tape réussit à aborder les nombreuses facettes de ce sport qui, rappelons-le, est plus qu’un résumé hebdomadaire des victoires et déboires de nos glorieux.

Spittin’ Chiclets – Barstool Sports

Si vous n’êtes pas contre l’idée d’entendre un peu trop parler des Bruins de Boston, ce balado en anglais animé par les anciens joueurs professionnels Ryan Whitney et Paul Bissonnette est l’un des plus populaires et meilleurs balados traitant de hockey. Attendez-vous à de longues conversations, des analyses intéressantes de vétérans et une bonne dose d’humour pour agrémenter le tout.

Sortie de zone – La Presse et 98,5 FM

Les panélistes et journalistes de La Presse et du 98,5 FM joignent leurs forces dans ce balado qui plaira aux auditeurs qui préfèrent leurs discussions plus sobres et particulièrement concentrées sur le Canadien de Montréal.