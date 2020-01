LHJMQ: l'Océanic se fait blanchir à son tour

RIMOUSKI | Il a fallu attendre à 13:52 de la troisième période pour voir un premier but dans le match opposant l’Océanic aux Huskies de Rouyn-Noranda, match remporté 2-0 par les Huskies, dimanche à Rimouski.

Mathieu Gagnon a marqué un premier but pour les Huskies en 113 minutes et 52 secondes à Rimouski pavant la voie au gain de la formation abitibienne. Gagnon a profité d’un retour de lancers d’Alex Beaucage pour lancer dans une cage abandonnée par Colten Ellis en faisant le premier arrêt. Vincent Marleau est aussi complice. Il a complété la marque dans un filet désert avec une seconde à faire. L’Océanic avait blanchi les Huskies 3-0 samedi.

Photo Alexandre D’Astous

«Les deux équipes ont joué un bon match. Il y avait très peu d’ouverture. Ça aurait pu aller d’un côté comme de l’autre. Sans Émond il n’y aurait pas eu de match. Nous avons bien fait, même si j’ai moins aimé la deuxième où on s’entêtait à vouloir jouer de finesse alors qu’ils bloquaient bien la ligne bleue au lieu de pousser la rondelle et de profiter de notre vitesse. Nous devons également amener plus de rondelles au filet», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’Océanic domine la première période

L’Océanic a poursuivi sa domination de samedi en première période, mais n’est pas parvenue à battre le gardien Zachary Émond, malgré une domination de 18-5 dans les lancers. Le trio de Lafrenière-Paré-Ouellet a été particulièrement menaçant.

Photo Alexandre D’Astous

Bien que peu sollicité, le gardien Colten Ellis a fermé la porte à quelques reprises.

Photo Alexandre D’Astous

C’était toujours 0-0 après 40 minutes de jeu. Les Huskies ont mieux joué en deuxième période, dominant une première période au chapitre des lancers (10 contre 7) après quatre périodes à l’avantage de l’Océanic samedi et aujourd’hui. Les deux gardiens ont été intraitables. Serge Beausoleil a tenté de créer une étincelle en attaque en regroupant Zachary Bolduc à Lafrenière et Paré tandis que Nathan Ouellet s’est retrouvé avec Guay et Raska.

Photo Alexandre D’Astous

Avec 20 secondes à faire au match, Bolduc s’est littéralement fait voler le but égalisateur par le cerbère Zachary Émond, de Saint-Cyprien, qui comptait sur plusieurs parents et amis dans l’enceinte du Colisée Financière Sun Life. Peu de temps auparavant, Isaac Belliveau avait frappé le poteau.

En bref

Avant le match, l’Océanic a honoré ses joueurs étudiants et par excellence pour le mois d’octobre. Il s’agit de Colten Ellis et d’Isaac Belliveau. L’Océanic est en congé jusqu’à vendredi alors qu’il recevra le Titan de Bathurst. Selon les indications reçues vendredi, il est possible que Dmitri Zavgorodniy revienne au jeu en fin de semaine prochaine après avoir raté plusieurs semaines en raison d’une fracture de la clavicule.