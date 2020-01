[PHOTOS] Québec: les déplacements perturbés par la tempête

La tempête qui s’abat sur la province, dimanche, perturbe grandement les déplacements dans la grande région de Québec, où des routes fermées et des interruptions de courant ont été causées par de violentes bourrasques et des précipitations soutenues.

Le ministère des Transports (MTQ) a dû fermer plusieurs axes routiers, complètement ou partiellement, pour des raisons de sécurité en matinée.

L’autoroute 20 est fermée entre Lévis et Montmagny, à partir de la sortie pour le chemin des Îles en direction est et à partir de la route Lallemand en direction ouest.

La route 132 est aussi close entre Lévis et Montmagny, tout comme la route 281 entre Saint-Michel et Saint-Raphaël. La 218, de Saint-Henri à Saint-Charles-de-Bellechasse, est l’objet d’une pareille mesure.

Dans la région de Québec, le pont de l'Île-d'Orléans a été partiellement fermé aux automobilistes, alors que le trafic de la traverse prête flanc aux puissants vents du fleuve. Une voie a été retranchée et la circulation se fait en alternance jusqu’à nouvel ordre.

La Ville de Québec a par ailleurs averti les automobilistes que plusieurs feux de circulation ont cessé de fonctionner à travers son territoire. L’administration recommande aux usagers de la route de faire comme s’il s’agissait d’un arrêt lorsqu’ils sont confrontés à une telle situation.

Le Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec conseille pour sa part d’éviter la route de Fossambault, en plus des boulevards Champlain et Sainte-Anne.

Sur la Côte-Nord, la route 138, entre Tadoussac et Forestville, et la route 172, entre Tadoussac et Sacré-Cœur, sont inaccessibles aux véhicules lourds.

Si la Sûreté du Québec rapportait «quelques dizaines» de collisions matérielles samedi, le bilan était plus modeste dimanche avec quelques incidents mineurs isolés. Le MTQ fait aussi état de quelques sorties de route, sans rien de majeur.

Combinaison périlleuse

Neige, grésil et vents sont ainsi au menu pour la journée de dimanche, prévient un avertissement de tempête hivernale émis par Environnement Canada.

Jusqu’à 25 centimètres de neige et de grésil s’accumuleront sur Québec lors des prochaines heures, pendant que des vents allant jusqu’à 70 km/h balayent la région. Cette combinaison fait en sorte que la poudrerie se met de la partie, au grand dam des automobilistes.

Les précipitations devraient s’estomper dimanche en fin d’après-midi. Les vents ne devraient toutefois s’amoindrir que lundi.

Pannes

Dimanche matin, à 9 h 30, plus de 9000 usagers du réseau d’Hydro-Québec étaient privés de courant dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Quelque 6 387 foyers étaient alors sans courant sur la Rive-Nord de Québec, contre 2 780 autres sur la Rive-Sud.

Ces interruptions sont toutefois bien moindres que celles constatées en Montérégie, qui plongent 74 000 résidences dans le noir.

Retards

Les départs de la traverse de Tadoussac à Baie-Sainte-Catherine sont plus espacés en raison des conditions météorologiques, alors qu’un bateau ne prend le large que toutes les 40 minutes pour le moment.

De son côté, l’aéroport de Québec a prévenu les voyageurs que des vols pourraient être retardés à cause de la tempête.