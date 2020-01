Photos souvenirs: Christian Tétreault

En direct à Ad Lib

Photo d'archives

Aux côtés de Jean-Pierre Coallier qui animait l’incontournable talk-show de fin de soirée Ad Lib, à TVA (1986 à 96). Christian était l’un des précieux collaborateurs de l’émission présentée tous les soirs en direct. Avec Serge Turbide (photo), en plus de rivaliser de génie pour dérider les téléspectateurs, ils étaient tous deux scripteurs de l’émission. La popularité d’Ad Lib propulsa leurs carrières respectives.

Différents chapeaux

Photo d'archives

Déterminé et passionné de sport, le jeune homme turbu­lent du quartier Rosemont ne recula devant rien pour réaliser ses rêves, et dès l’âge de 20 ans, il avait déjà décroché un poste de journaliste sportif à la radio de CKLM. Grand communicateur, à plusieurs titres, tout au long de sa carrière, il devint même chroniqueur au Journal de Montréal, en 1991 (photo).

Animateur en folie

Photo d'archives

En 1995, Christian était à la barre de L’épicerie en folie Métro, diffusée à TQS, une version québécoise de la populaire émission américaine Supermarket Sweep, où les participants devaient répondre à ses questions ou courir dans les épiceries pour remporter des prix. C’était dix ans après le décès de sa petite fille, Marie. Trois ans plus tard, il lançait son premier livre, J’aime le monde.

Autre époque

Photo d'archives

Christian, à une autre époque, au micro de CKVL. Durant plus de 40 ans, au cours de sa carrière, il occupera un poste ou un autre à la radio montréalaise, notamment au micro de CKVL, CKOI, Radio-Énergie et Rouge FM, faisant surtout sa marque comme éditorialiste sportif, grâce à son style unique. Il est aussi concepteur et rédacteur pour la télévision.

Y’é trop d’bonne heure

Photo d'archives

Au micro de CKOI où il a été l’un des fidèles au poste tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi dès 6 h du matin, à Yé trop d’bonne heure. Christian a été l’un des collègues réguliers de Normand Brathwaite à cette émission radiophonique matinale qui fut en ondes durant 16 ans, dès 1990, l’une des plus populaires à Montréal.

► Christian Tétreault est l’auteur de quinze livres, dont cinq best-sellers. Il vient de lancer Conversations avec Marie, la suite de son grand succès Je m’appelle Marie, vendu à plus de 90 000 exemplaires, qui est le récit de son terrible deuil, après la mort de sa fille Marie, en 1985, à l’âge de deux ans, trois mois et 14 jours, victime d’une bactérie.

► Christian donne depuis 2010 des conférences dans les entreprises et les écoles, dont Sortir par la grande porte, sur la résilience et l’alcoolisme, ainsi que Le bonheur est à l’ouvrage et Vivre, c’est du sport. Voir christiantetreault.com ou ppscanada.com.

► Christian Tétreault est sobre depuis plus de 600 jours, après une cure en 2018.

► Il a été diagnostiqué TDAH à 61 ans. Il en a aujourd’hui 65. Il est père de trois fils.