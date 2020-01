Un match de fou à l’avantage des Chiefs

Les Chiefs ont effacé un déficit de 24 points pour finalement l’emporter par la marque de 51 à 31 contre les Texans de Houston, dimanche, à Kansas City, dans le cadre de la deuxième demi-finale de l’Association américaine de la NFL.

La formation texane avait pris une avance de 21 à 0 après un quart de jeu, grâce aux deux passes de touché du quart-arrière Deshaun Watson et d’un botté bloqué, retourné pour un majeur.

Après avoir vu les visiteurs inscrire un botté de placement pour creuser l’écart à 24 points au début du deuxième quart, la machine offensive des Chiefs, menée par le duo composé du quart-arrière Patrick Mahomes et de l’ailier rapproché Travis Kelce, a amorcé une remontée invraisemblable. Le pivot de 24 ans a lancé quatre passes de touché avant la fin de la première demie, dont trois au numéro 87.

Mahomes a conclu le duel avec cinq remises pour des majeurs et 321 verges de gains aériens. Il a aussi ajouté 53 verges au sol. En plus de son triplé, Kelce a amassé 134 verges de gains par la voie des airs. Damien Williams a pour sa part profité de la deuxième demie pour ajouter deux majeurs par la course.

Dans le camp des Texans, Watson aura peu de choses à se reprocher, lui qui a lancé le ballon 52 fois, complétant 31 de ses tentatives à ses receveurs, dont deux pour des touchés. L’athlète de 24 ans a terminé la rencontre avec 388 verges de gain par la passe, en plus d’avoir inscrit six points pour les siens au sol.

Aucune équipe dans l’histoire des éliminatoires de la NFL n’avait réussi à remporter un match alors qu’ils tiraient de l’arrière par 21 points ou plus après un quart. Les Chiefs sont devenus les premiers à réaliser pareil exploit en six occasions. La semaine prochaine, la troupe de l’entraîneur-chef Andy Reid tentera d’atteindre le Super Bowl pour la première fois depuis 1969. Pour ce faire, elle devra vaincre les surprenants Titans du Tennessee.