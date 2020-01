12 duos pour Geneviève Leclerc sur son prochain album

Pour son troisième album, Geneviève Leclerc a choisi de partager le micro à 12 reprises. Le résultat sera offert sur son effort «Les duos de Gen» qui sera disponible le 7 février.

On y retrouvera des classiques de la chanson francophone, mais aussi anglophone. L'artiste a enregistré «Quand les hommes vivront d'amour» avec Marie-Élaine Thibert, «Creep» en compagnie de Martin Giroux, «La vie en rose» aux côtés d'Emma Lépine et, entre autres, «Blackbird/Yesterday» grâce à l'aide de Ryan Kennedy.

Elle a également joint sa voix à celle de Lulu Hughes pour revisiter «Mes joies quotidiennes (My Favourite Things)». «Je me suis demandé: ¨qui aimerait raconter cette histoire avec moi?¨ Qui choisit, jour après jour, de rester positif malgré la situation dans laquelle il ou elle se trouve? Lulu Hughes venait de traverser une période difficile et j'admirais vraiment sa détermination. Alors, ensemble, on livre ce charmant inventaire des petites choses du quotidien qui nous font sourire, que nous chérissons», explique Geneviève Leclerc dans un communiqué.

Le disque «Les duos de Gen» succédera à «Portfolio» et «Celle que je suis», respectivement lancés en 2017 et 2018 par l'ancienne candidate de «La Voix».