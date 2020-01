Ah la Floride...

Alors me voici de retour prêt pour la nouvelle année. J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter (vaut mieux tard que jamais) une très bonne année 2020. Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et paix. Permettez-moi aussi de saluer tous les Québécois de passage ou installés pour plusieurs mois dans le sud de la Floride que j’ai croisés au cours des dernières semaines, principalement à Miami Nord.

Patro Roc-Amadour

Photo courtoisie

La 4e campagne de financement « Ensemble pour un Noël sans faim » du Service d’entraide du Patro Roc-Amadour, qui s’est terminée le 31 décembre 2019, a permis d’amasser 38 040 $, soit 95 % de l’objectif initial. La somme recueillie servira à financer les services en sécurité alimentaire, soit les distributions et dépannages alimentaires, et la réalisation de dîners communautaires pour les personnes seules de Limoilou. Sur la photo, rangée avant : Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour ; Mario Hébert, animateur communautaire du Service d’entraide Roc-Amadour ; Philippe Leclerc, membre du CA du Patro Roc-Amadour ; Julie Vignola, députée fédérale de Beauport-Limoilou ; Josette C. Beaupré, membre du CA du Patro Roc-Amadour ; Sol Zanetti, député provincial de Jean-Lesage, et Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide, en compagnie de quelques bénévoles et employés du Patro Roc-Amadour.

Nouveaux associés

Photo courtoisie

Le réputé Salon Maxime, situé à Place Ste-Foy, se donne un air de jeunesse avec la venue d’une troisième génération de propriétaires : Jonatan Bérubé et Michel Fortin deviennent les nouveaux associés du présent copropriétaire, Jacques Prost. Le réputé salon composé de 22 professionnels a été fondé en 1958 par Maxime Lemenu. En 1979, Roger Tremblay et d’autres associés en font l’acquisition. En 1980, Jacques Prost (alias François, styliste-coiffeur) devient associé. Enfin, en décembre 2019, l’entrepreneur Jonatan Bérubé et Michel Fortin (alias Jonathan, styliste-coiffeur au salon depuis 1997) acquièrent les parts de M. Tremblay et deviennent les nouveaux associés de M. Prost. Au cours des prochaines semaines, le Salon Maxime subira une cure de jeunesse avec l’arrivée d’un système informatisé de prise de rendez-vous, permettant une plus grande efficacité, mais surtout la bonification de l’expérience client. Sur la photo, de gauche à droite : Jacques Prost (alias François), Michel Fortin (alias Jonathan) et Jonatan Bérubé.

Nomination

Photo courtoisie

Le Groupe Garneau thanatologue m’annonce en ce début d’année la nomination de Sylvie Aubin (photo) à titre d’adjointe administrative. Forte d’une expérience de gestion, madame Aubin saura appuyer le travail des conseillers aux familles tout en accueillant les clients au Complexe Blais, Gilbert & Turgeon.

4 générations

Photo courtoisie

La famille Lachance de L’Ancienne-Lorette compte depuis quelques années 4 générations. Les voici, sur la photo : André Lachance, arrière-grand-père ; Richard Lachance, grand-père ; Valérie, la maman, et Tyler, la 4e génération.

Anniversaires

Photo courtoisie

Placide Poulin (photo), fondateur de Maax en Beauce, récipiendaire de l’Ordre du Canada en 2016, 82 ans... Joe Veleno, joueur de centre des Griffins de Grand Rapids (LAH), 20 ans... Connor McDavid, joueur de centre et capitaine des Oilers d’Edmonton de la Ligue nationale de hockey (LNH), 23 ans... Jacques Gourde, député conservateur de Lévis, Lotbinière, 56 ans... Joannie Rochette, ex-patineuse artistique, 33 ans... Mark O’Meara, golfeur américain, 63 ans... Françoise David, ex-députée de Gouin (Québec solidaire), 71 ans... Serge Laprade, chanteur et animateur québécois, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 janvier 2018. Père Emmett Johns (photo), 89 ans, connu sous le nom de « Pops », fondateur de l’organisme Dans la rue... 2016. Carmen Périgny Crête, 86 ans, mère du commentateur sportif Alain Crête de RDS... 2015. Denis Baril, 60 ans, un monument de la radio communautaire à Québec (CKRL)... 2013. Jacki Clérico, 83 ans, dirigeant du Moulin Rouge à Paris... 2011. Maurice Dion, 68 ans, ex-représentant publicitaire... 2011. Michel Gratton, 58 ans, journaliste, chroniqueur et auteur franco-ontarien, à Ottawa (SRC)... 2010. Teddy Pendergrass, 59 ans, Le crooner à la voix de velours... 2009. Patrick McGoohan, 80 ans, acteur britannique... 1999. Maurice Baril, 81 ans, peintre québécois... 1974. Raoul Jobin, 67 ans, ténor... 1953. Alfred Laliberté, 74 ans, sculpteur québécois.