Alexis Lafrenière le premier de classe

Le Québécois Alexis Lafrenière occupe le sommet du classement de mi-saison des joueurs de position nord-américains de la Ligue nationale de hockey (LNH) en prévision du prochain repêchage amateur qui se déroulera au Centre Bell les 26 et 27 juin.

Favori aux yeux de plusieurs experts pour être sélectionné au premier rang de l’encan, le porte-couleurs de l’Océanic de Rimouski a mené la formation canadienne vers la médaille d’or au récent Championnat du monde de hockey junior. L’athlète de 6 pi et 1 po et 196 lb a amassé 10 points en cinq matchs pour être choisi le joueur par excellence du tournoi.

Lafrenière devance le pivot des Wolves de Sudbury Quinton Byfield et le défenseur des Otters d’Erie Jamie Drysdale. Cole Perfetti, du Spirit de Saginaw, et Marco Rossi, des 67’s d’Ottawa, complètent le top 5.

Chez les Européens, l’Allemand Tim Stuetzle est le mieux répertorié. Les Suédois Lucas Raymond et Alexander Holtz suivent, tandis que les places 4 et 5 sont détenues par le Finlandais Anton Lundell et le Russe Rodion Amirov.

Du côté des gardiens, Nicolas Daws (Storm de Guelph) et Yaroslav Askarov sont les gardiens ayant les meilleures évaluations de la LNH chez les Nord-Américains et les Européens, respectivement.