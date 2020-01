Des labos tout neufs pour les futures infirmières au Cégep de Lévis-Lauzon

Les infirmières et infirmiers de demain au Cégep de Lévis-Lauzon bénéficient depuis peu de laboratoires plus vrais que nature pour s’exercer, à la suite d’un investissement de 1,3 million $.

Les locaux du département des soins infirmiers n’ayant pas changé beaucoup depuis plus d’une trentaine d’années, une cure de jeunesse s’est imposée il y a quelques années.

Depuis l’automne 2019, les quelque 220 étudiants de cette technique bénéficient d’installations à la fine pointe de la technologie. L’établissement a refait à neuf les salles de classe et s’est doté de plusieurs lits d’hôpitaux et d'une nouvelle flotte d'appareils permettant des simulations immersives.

Photo Dominique Lelièvre

«L’aménagement est pensé pour faire comme si l’on était dans un véritable hôpital, ce qui n’était pas le cas avant. Ça rend les apprentissages beaucoup plus authentiques», a expliqué Isabelle Fortier, directrice générale du Cégep de Lévis-Lauzon, lors de l'inauguration de ces laboratoires, lundi.

Nouveau mannequin

Le département a aussi procédé à l’achat d’un deuxième mannequin de haute-fidélité qui est capable de reproduire une foule de scénarios, comme la fièvre et les vomissements.

Le Cégep soutient que cet investissement était nécéssaire pour offrir un programme en phase avec la réalité des infirmières et infirmiers, dont le métier s'est complexifié au fil des ans.

Photo Dominique Lelièvre

«L’évaluation clinique de l’usager est une tâche importante de l’infirmière d’aujourd’hui et nécessite beaucoup de pratique, de préparation, d’enseignement. La technologie permet de le faire», soulève Marie-Pier Lafrance, directrice adjointe aux études.

La direction de l’établissement ne s’en cache pas : elle espère en même temps attirer encore plus de candidats dans ce domaine qui connaît, comme d’autres, de grands défis de recrutement et de rétention de son personnel.

Photo Dominique Lelièvre

Vite adoptés

D'après les responsables du Cégep, ces nouveaux espaces ont rapidement été adoptés.

«Nous avons vu la différence cet automne. Plus d’étudiantes venaient dans les laboratoires, non seulement pratiquer pendant leurs cours, mais en dehors des heures de cours aussi. Elles ont le goût d’être ici et elles sentent qu’elles ont déjà un pied dans leur profession», estime Mme Fortier.