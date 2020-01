1,9 million de téléspectateurs : «Fugueuse la suite» continue de cartonner

Sa deuxième saison vient à peine de commencer, et «Fugueuse» continue de cartonner sur les ondes de TVA.

La semaine dernière, on apprenait que, selon les données de Numéris, 1 393 000 personnes avaient regardé en temps réel le premier épisode et constaté avec stupéfaction (ou pas) que Fanny (Ludivine Reding) est devenue policière et tente désormais d’éviter à d’autres jeunes de sombrer dans l’enfer de l’exploitation sexuelle, comme elle jadis.

Or, en cumulant les écoutes en différé et enregistrements, c’est une moyenne d'auditoire totalisant 1 926 963 téléspectateurs qui ont savouré le retour de «Fugueuse».

De plus, 185 000 fanatiques qui espéraient le retour de Fanny et son entourage ont visionné le premier épisode sur TVA.ca.

La deuxième heure de «Fugueuse la suite», qui sera diffusée ce lundi, à 21 h, à TVA, est déjà disponible en primeur sur TVA.ca. Depuis une semaine, 300 000 internautes ont déjà profité du privilège de la découvrir immédiatement.