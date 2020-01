Devant la Régie pour expulser les locataires qui ont saccagé leur maison

JOLIETTE | Des locataires soupçonnés par leurs propriétaires d'avoir saccagé, au cours des derniers mois, une maison de Saint-Calixte pourraient se faire expulser.

Nathalie Duchesne et son conjoint se sont présentés devant la Régie du logement du Québec à Joliette, lundi, afin de réclamer l'éviction urgente de leurs locataires.

Les propriétaires avaient un bail verbal ainsi qu'une entente de location à durée indéterminée avec promesse d'achat avec Bruno Leclerc et Geneviève Thibault Lanthier.

L'achat de la maison ne s'est jamais concrétisé et les paiements du loyer ont cessé d'être versés en décembre et janvier, selon Mme Duchesne.

Dans leur preuve présentée devant la Régie du logement, en l'absence des locataires qui avaient pourtant été convoqués, les propriétaires ont présenté un récit des événements.

«En avril, ils avaient enlevé une partie du mur de pierres du foyer, des plafonds du salon ainsi que le plancher de cuisine, toujours en prétextant qu'il y avait des fuites d'eau», ont-ils expliqué.

«En juin, il n'y avait plus de cuisine, plus de mur de soutien, plus d'armoires, l'isolation de la maison avait aussi été retirée», a raconté la propriétaire en ajoutant qu'il y avait, dans la maison, une accumulation d'objets hétéroclites, «de l'encombrement, du ramassage compulsif».

Les propriétaires souhaitent reprendre rapidement possession de leur maison dans le but de la solidifier.

«Il n'y a jamais eu de fuite d'eau dans cette maison-là. De toute façon, même s'il y en avait eu, on ne fait pas un saccage comme ça pour une fuite d'eau, on appelle son propriétaire», a expliqué Nathalie Duchesne.

Elle croit fermement que les locataires continuent de saccager sa maison.

«Les voisins l'entendent. Elle a même été à la quincaillerie du coin demander pour des matériaux. Donc, on sait qu'elle continue le saccage», a-t-elle ajouté.

TVA Nouvelles s’est rendu à la rencontre des locataires à Saint-Calixte. Geneviève Thibault Lanthier ne sait pas encore où son conjoint et elle habiteront s'ils devaient être expulsés.

La Régie va fournir une décision écrite rapidement, a-t-elle indiqué lundi aux propriétaires.