«District 31» aura droit à une 5e saison

En ce début de 2020, Luc Dionne avait une excellente nouvelle à partager aux fans de «District 31»: la populaire quotidienne sera de retour l'année prochaine, pour une cinquième saison.

C'est au micro de l'émission «Première heure», diffusée lundi sur les ondes d'ICI PREMIÈRE, que l'auteur de la série répondu à cette question, celle qui brûlait les lèvres de nombreux téléspectateurs québécois.

«Oui, on revient l'an prochain. C'est une petite primeur que je vous fais, mais oui, je vous le confirme. À moins qu'il arrive quelque chose d'imprévu, on sera de retour l'an prochain, c'est sûr», a déclaré Luc Dionne.

Alors que la deuxième partie de la saison 4 vient à peine de commencer, le prolifique auteur en a également profité pour parler des faits divers qui nourrissent son écriture, mais aussi des commentaires des téléspectateurs et si ceux-ci ont une influence sur son écriture.

«Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis rendu presque deux mois et demi plus loin dans mon écriture que ce que vous voyez. Ce qui fait que [...] la réaction qu'ont les gens et ce qu'on peut en penser, ça n'a pas d'influence sur mon écriture, parce que je suis rendu beaucoup plus loin que ça. Au moment où on se parle, je pense qu'il m'en reste 28 [épisodes] à faire, sur 120», a-t-il expliqué.